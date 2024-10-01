أزهرية البحر الأحمر تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظائف بالغردقة وسفاجا

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة « وكيل إدارة الغردقة التعليمية» ووظيفة « موجه دراسات اجتماعية- جغرافيا» بإدارة الغردقة،تسييرا للأعمال-- طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم(١٥٦) لسنة ٢٠١٣م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٤م، ولمدة عشرة أيام .

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:-



١) الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب + التأهيل تربوي.

٢) أن يكون حاصلا على درجة( معلم أول أ ) على الأقل بأقدمية عامين .

٣) ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

٤) ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

٥) أن يكون على رأس العمل.

٦) أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء .

أما عن الأوراق المطلوبة فهي:-

(طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من آخر ترقية على الكادر– صورة من المؤهل وصورة من شهادة التأهيل التربوي وصورة بطاقة الرقم القومي معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل- آخر تقريرين تقويم أداء – صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). علما بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

وظيفة وكيل إدارة سفاجا التعليمية..

كما أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة « وكيل إدارة سفاجا التعليمية»،تسييرا للأعمال- طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم(١٥٦) لسنة ٢٠١٣م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٤م، ولمدة عشرة أيام .

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:-



١) الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب في مجال تخصصه أو مؤهل عال مناسب + التأهيل تربوي.

٢) أن يكون حاصلا على درجة( معلم أول أ ) على الأقل بأقدمية عامين .

٣) ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

٤) ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

٥) أن يكون على رأس العمل.

٦) أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء .

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من آخر ترقية على الكادر– صورة من المؤهل وصورة من شهادة التأهيل التربوي وصورة بطاقة الرقم القومي معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل- آخر تقريرين تقويم أداء – صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي). علما بأنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.