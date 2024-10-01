التأمين الصحي ببني سويف يشارك بفاعليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

شهدت زيارة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمركز شباب إبشنا، مشاركة فرع التأمين الصحي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور أحمد سيد، نائب مدير العيادة الشاملة.

وتابع الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، فاعليات مشاركة فريق "التأمين الصحي" بالمبادرة، والتي تضمنت تقديم خدمات صحية وندوات توعوية للطلاب وأولياء الأمور حول الوقاية من هذه الأمراض وسبل تعزيز الصحة العامة، وذلك ضمن المبادرة التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية وعيه الصحي، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لطلاب المدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس (C) في إطار الحملات المستمرة لتحسين صحة الأطفال والشباب.

وتفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية إبشنا، والتي تأتي ضمن خطة شاملة تشمل العديد من القطاعات، وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في بني سويف.

وأثنى محافظ بني سويف، على دور فرع التأمين الصحي في تقديم خدمات طبية متكاملة ودعمه لمبادرات الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة في مجال التوعية الصحية والوقائية التي تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتنمية الإنسان المصري.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة تشمل العديد من القطاعات، وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في بني سويف، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الإستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تستهدف كافة الفئات العمرية، مشيدًا بالتعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في مختلف القطاعات.

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