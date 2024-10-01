اكتشاف 96% من سرطانات المبيض بالموجات فوق الصوتية

سرطان المبيض .. أشارت دراسة بحثية جديدة إلى أن اختبار الموجات فوق الصوتية الأكثر دقة يمكنه اكتشاف 96% من سرطانات المبيض لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، أظهرت دراسة جديدة مقارنة بين جميع الاختبارات المتاحة حاليا لتشخيص الحالة، أن اختبارا واحدا على وجه الخصوص كان أكثر حساسية من الاختبارات الأخرى.

ومن بين الاختبارات التشخيصية الستة التي تم التحقيق فيها، كان نموذج IOTA ADNEX - الذي ينظر في كيفية ظهور الكتلة على الموجات فوق الصوتية - هو الأكثر دقة على الإطلاق ويمكنه اكتشاف ما يصل إلى 96٪ من النساء المصابات بسرطان المبيض.

وأوضح الخبراء بقيادة البروفيسور سودها سوندار من جامعة برمنجهام إلى أن اختبار الصوت بالموجات فوق الصوتية يتفوق على معيار الرعاية الحالي في المملكة المتحدة بشكل كبير.

وفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أنه ينبغي أن يحل هذا الاختبار محل اختبار الرعاية القياسية الحالي في المملكة المتحدة، والذي يسمى خطر الخباثة (RMI1)، والذي يحدد 83% من سرطانات المبيض.

على الرغم من أن الاختبار ذو الدقة الأكبر من المرجح أن يؤدي إلى تصنيف بعض النساء اللاتي لا يعانين من السرطان على أنهن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، إلا أن الخبراء يتفقون على أن اكتشاف المزيد من النساء المصابات بالسرطان سيكون مفيدًا بشكل عام.

وقال البروفيسور سوندار: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة وجهاً لوجه لجميع اختبارات سرطان المبيض المتاحة في نفس السكان.

وأضاف: "لقد قمنا هنا بدراسة استخدامها مع النساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث واللواتي هن الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان، وتوصلت تجربتنا إلى أن بروتوكول الموجات فوق الصوتية IOTA ADNEX يتمتع بأعلى حساسية للكشف عن سرطان المبيض مقارنة بمعايير الرعاية والاختبارات الأخرى."

وأكد: "لقد وجدنا أن الحساسية الأعلى لنموذج IOTA ADNEX من المرجح أن تؤدي إلى تصنيف بعض النساء اللاتي لا يعانين من السرطان على أنهن أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأكمل: "لقد ناقشنا هذا الأمر على نطاق واسع مع المرضى ومؤسسة تارجتالخيرية لمكافحة السرطان وخبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، والذين اتفقوا جميعًا على أن اكتشاف المزيد من النساء المصابات بالسرطان في النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض من شأنه أن يفيد النساء بشكل عام."

وقالت أنوين جونز، الرئيسة التنفيذية لشركة تارجت لسرطان المبيض: "يعد التشخيص المبكر لسرطان المبيض أمرًا حيويًا، ويسعدنا أن نرى هذا البحث يوضح أن هناك طرقًا أكثر دقة لاستخدام الموجات فوق الصوتية.