برامج تدريبية للعاملين بالجمعيات الأهلية

عقدت لجنة التدريب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعها الأول اليوم برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبحضور المهندس رامي غالي، رئيس لجنة التدريب.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، ورفع كفاءة العاملين بها بما يمكنهم من أداء دورهم في خدمة المجتمع.

ناقش الاجتماع خطط العمل المستقبلية لتطوير البرامج التدريبية التي تستهدف العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية ورفع المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب استعراض البرامج المقترحة للفترة المقبلة وأبرز الموضوعات التي تحتاج إلى تغطية تدريبية.

وفي كلمته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي على أهمية التدريب المستمر للعاملين في الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى من خلال لجنة التدريب إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات العاملين وتساهم في تحسين الأداء المؤسسي. كما شدد على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لضمان تقديم دعم فني متميز يعزز نجاح هذه البرامج.

من جانبه، أوضح المهندس رامي غالي أن اللجنة ستعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل في الفترة المقبلة، مع التركيز على القضايا الأساسية التي تم تحديدها خلال الاجتماع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ الأنشطة التدريبية، وأكد الجميع على أهمية متابعة وتقييم أثر هذه البرامج على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.