جامعة حلوان تشارك في احتفالات اليوم العالمي لمحو الأمية

شارك مكتب المشروع القومي لمحو الأمية في جامعة حلوان باحتفالية اليوم العالمى لمحو الأمية تحت شعار "تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، والذي نظمته الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ونظمت الاحتفالات تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة الدكتور عيد عبد الواحد (رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد تم استعراض الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار والتي جاءت تركز على التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال والتعايش الرقمى وجودة الحياة والابتكار، مع الاهتمام بذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع، حيث يتم الإعداد الآن لطرح منهج متعدد رقمى لذوى الإعاقة الذهنية القابلين للتعلم.

احتفالات اليوم العالمي لمحو الأمية

وشهد الاحتفال تكريم عدد من النماذج المضيئة الذين تحرروا من الأمية وواصلوا التعليم وحصلوا على أعلى الشهادات، وتكريم مجموعة من ذوى الإعاقة الذين حصلوا على شهادة محو الأمية.



وحضر الاحتفالية لفيف من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومنسقو محو الأمية بها، وممثلو مؤسسات المجتمع المدنى والإقليمى والدولى والأحزاب.

كما شارك مكتب المشروع القومي لمحو الأمية في جامعة حلوان بفعاليات القوافل التنموية لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالمركز الطبي لجمعية حماية البيئة من التلوث بمنطقة الوحدة بطرة.

وجاءت فعاليات اللقاء احتفالا باليوم العالمى لمحو الأمية والاحتفال باليوم الدولى لمنع الانتحار ، وجاء ذلك وسط مجمع من أهالى منطقة الوحدة بطرة بالمركز الطبي للجمعية .

وشارك منسق المشروع القومى لمحو الأمية بجامعة حلوان الدكتورة ولاء صلاح الدين، بكلمة توعوية للأهالى عن أهمية محو الأمية ودور الجامعة في مد سواعد العون لكل أهالى وطننا الحبيب، وكذلك مد جسور التعاون بين جامعة حلوان وجمعية حماية البيئة من التلوث في مواجهة قضية الأمية بالمنطقة تمهيداً لعقد مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل دور الجامعة المجتمعى في مجال محو الأمية . وشارك تلك الفعاليات أيضاً عدد من طلاب كلية التربية بالجامعة والذين أظهروا رغبة وإقبالاً مشرفاً لمشاركة الأهالى ومعاونتهم على محو أميتهم ، وجاء الختام بتكريم جميع السادة المشاركين في فعاليات اللقاء، وذلك بحضور كل من : فضيلة الشيخ شريف أبو حطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الريف، الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان.