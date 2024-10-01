رئيس جامعة طنطا يتفقد كليات المجمع الطبي ويوجه الطلاب بالمشاركة فى الأنشطة

تفقد الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا اليوم انتظام الدراسة بكليتي طب الأسنان والصيدلة، وذلك بحضور الدكتور فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان والدكتور منى الأعصر عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

خلال جولته التقى الدكتور محمد حسين بطلاب الكلية، وقدم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الطلاب إلى الاهتمام بالحياة الجامعية إلى جانب دراستهم الأكاديمية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية والندوات والفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب طوال العام لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدا أن الجامعة وضعت خطة لتفعيل مشاركتها في المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" محاور التعليم والثقافة والصحة والرياضية والتأهيل المهني وتوفير فرص العمل، موجها الطلاب بضرورة المشاركة في جميع الفاعليات وتحقيق أعلى استفادة ممكنة، مشيراً إلى ان مكتبه مفتوح أمام جميع الطلاب في أي وقت.

أضاف الدكتور محمد حسين حرص الجامعة على تأهيل طلابها لمتطلبات سوق العمل، من خلال مراكز التطوير المهني، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مركز التطوير المهني بكلية العلوم، لتقديم الخدمات التأهيلية والدورات التدريبية لطلاب كليات المجمع الطبي، لرفع كفاءتهم وتأهيليهم، مؤكداً أن الجامعة بما تملكه من بينية تحتية وموارد بشرية من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين تعمل دائما توفير بيئة تعلمية متميزة لطلابها.

خلال جولته تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة عيادات قسم الجراحة بكلية طب الأسنان ومعامل الطلاب، لمتابعة سير العمل والتدريبات العملية لطلاب الكلية، كما استطلع أراء المرضي حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.

