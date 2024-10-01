موعد بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة اثر حريق استوديو الأهرام بالعمرانية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية وذلك بعد انتهاء المحافظة من اجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين اي أعباء مالية .

وأوضح محافظ الجيزة ان أعمال الترميمات تمت من خلال لجنة مشكلة تضم المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة بعد اجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي مدي التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق .

وأشار النجار إلى انه تم تسليم عدد ٢ عمارة سكنية بالعنوان ٨٥ ش خاتم المرسلين و ١١ شارع الجلاء بعد انتهاء كافة الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات موجها مدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتكثيف الجهود والإنتهاء من عدد ٣ عقارات اخري وسرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبهم أبدى المواطنون ممن تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد سعادتهم بعودتهم للوحدات وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.