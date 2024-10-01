الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

كلية التمريض بجامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للمسنين

تمريض بنى سويف
تمريض بنى سويف

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف  تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فاعلية الاحتفال باليوم العالمي للمسنين  وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجى عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع قسم تمريض صحة المجتمع.

تضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة حول رعاية كبار السن وكيفية التعامل مع بعض التغيرات والمشاكل الصحية المصاحبة لكبر السن، من خلال مجموعة من النقاشات حول نشر الوعي بأهمية التوعية الصحية، الرعاية الطبية ونمط الحياة الصحية والتغذية الجيدة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمسنين أو كبار السن أقرته الأمم المتحدة كمناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في الأول من أكتوبر، وذلك لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، سواء صحية أو اجتماعية أو نفسية، والاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

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الجريدة الورقية