ميناء الإسكندرية يستقبل 151 الف طن حاويات ومواد بترولية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 35 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ151 ألف طن تقريبًا وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بما يشكل 46.2%، بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كانت قد رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية درجة الاستعداد للتعامل مع تحذير بحري يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحر المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى زيادة سرعة الرياح من 50-70 كم/الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

ويسود اليوم طقس مستقر نسبيًا حار نهارًا ومائل للحرارة ليلا على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط في حركة الرياح، مع فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة وبشكل متقطع، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.