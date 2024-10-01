مواصفات يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك علي صفحته الرسمية على الفيس بوك المواصفات التي يجب معرفتها عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء وهى ..

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.

6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.