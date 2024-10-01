الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جلسة ممدوح عباس تحسم بقاء زيزو في الزمالك

ممدوح
ممدوح

كشف الإعلامي محمد شبانة عن جلسة منتظرة خلال الأيام المقبلة بين ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ووالده للتفاوض حول تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

إقرأ أيضًا..

txt

لبيب: زيزو هو من سيحدد مستقبله مع الزمالك

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن والد زيزو سيكون حاضرا للجلسة بصفته المسئول عن إدارة أعماله.

وأكمل شبانة بأنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على توقيع زيزو لمدة ثلاث سنوات قادمة مقابل ٥٠ مليون جنيه في الموسم يتحمل منها ممدوح عباس كمحب للنادي جزءا من راتبه.

مواد متعلقة

أمير عزمي : على إدارة الزمالك مصارحة الجماهير بوضع فريق الكرة وخطة الإصلاح

البحرين تعزز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

جماهير الزمالك تطالب عباس بالتدخل في صفقة بن شرقي

جوميز يعتمد على الشناوي في حراسة المرمى حتى نهاية الموسم

مانشستر يونايتد يتفق مع بايرن ميونخ لضم مزراوي

ممدوح عباس يثير الجدل بين جماهير الزمالك

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة
الجريدة الورقية