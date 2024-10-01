جلسة ممدوح عباس تحسم بقاء زيزو في الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن جلسة منتظرة خلال الأيام المقبلة بين ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ووالده للتفاوض حول تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن والد زيزو سيكون حاضرا للجلسة بصفته المسئول عن إدارة أعماله.

وأكمل شبانة بأنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على توقيع زيزو لمدة ثلاث سنوات قادمة مقابل ٥٠ مليون جنيه في الموسم يتحمل منها ممدوح عباس كمحب للنادي جزءا من راتبه.