الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الحي السكني الثالث وأعمال الطرق

بوابة الوفد الإلكترونية

قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجوله تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث ( R3  ) بالمجاورات ( D/3 / D8  )، وكذا طريق التسعين الشمالي وكذا طريق 1، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتابع المهندس أحمد محمد عبدالرازق، في جولته، أعمال تنسيق الموقع، والصيانة الجارية لشبكات الصرف الصحي، والمياه، والإنترلوك، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير والحفاظ على الصورة الحضارية للمشروعات.

 

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، مناطق الخدمات المختلفة من مدارس وقسم الشرطة ووحدة الإطفاء، وذلك للاطمئنان على سير الأعمال المنفذة، وكذا متابعة أعمال الصيانات الدورية للمجاورات.

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