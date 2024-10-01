الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

الرئيس الصيني: بكين ستواصل دائما تعزيز القيم المشتركة للإنسانية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، هدف السياسة الخارجية لبلاده والمتمثل في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، قائلا "إن بكين ستواصل دائما تعزيز القيم المشتركة للإنسانية، وتدعو إلى عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم".


وأضاف "شي" في كلمته خلال حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية حسبما نقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن الصين ستواصل الاضطلاع بدور نشط في إصلاح وتطوير الحوكمة العالمية وستسعى جاهدة لبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية.


وقال أمام آلاف من كبار الشخصيات في قاعة الشعب الكبرى في بكين : "يجب أن نلتزم بمسار التنمية السلمية في تعزيز التحديث الصيني، بكين ستدافع بقوة أيضا عن السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز السلام والهدوء العالميين والتقدم البشري".


ووصف "شي"، تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 75 سنة بأنه حدث تاريخي أظهر أن الشعب الصيني نهض؛ مما أدى إلى عصر جديد في التاريخ نحو التجديد العظيم للأمة الصينية.
 

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