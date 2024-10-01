محافظ الفيوم يناقش مع وفد وزارة التنمية المحلية سبل النهوض بقطاع الاستثمار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة، للنهوض بقطاع الاستثمار، وإعداد خطة عمل متكاملة لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية، تضم فريق عمل متكامل، يقوم بإنشاء قاعدة بيانات، ووضع خطط تسويقية للفرص المتاحة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رفعت استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، و عبد الله مصطفى، ونهلة طارق، بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

المقومات الطبيعية

وأشار المحافظ، أن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتميز بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبيئية المتفردة، لافتاً إلى التنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، إضافة إلى مقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز، فضلاً عن توافر شبكة طرق تربطها بالمحافظات المجاورة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في كافة المجالات.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على الترويج بشكل جيد لكافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال فريق عمل متكامل، بما يُسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين المؤشرات التنموية.

عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ووفد وزارة التنمية المحلية بمشروع الدعم الفني، اجتماعاً مع ممثلي جهات الاستثمار والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد ربيع مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالفيوم، والدكتور جمعة عيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، و وسام فرحات مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، و ياسر جمعة مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، و حلمي حيدر مدير إدارة التنمية المحلية بالمحافظة، و إسلام عمر ممثلاً عن هيئة تنمية الصعيد، و أسامه الخولي مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد رئيس وحدة الاستثمار، وعلاء حيدر منسق مبادرة مشروعك بالفيوم، والدكتورة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو الجهات والإدارات المشاركة، طبيعة عمل كل جهة، والخدمات التي تقدمها، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه كل قطاع، وآليات التغلب عليها، ومقترحات التطوير.

واستعرض نائب المحافظ، عدداً من التداخلات والتحديات التي تواجه ملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتشبيك الكامل بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، وتوحيد وتضافر الجهود، لتكوين فريق مدرب ومنظم للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، مع ضرورة ترتيب وتنقيح المعلومات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات وخطط تسويقية لهذه الفرص، للتعامل بشكل جيد مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وبناء تكتلات اقتصادية قوية لدفع عجلة التنمية.

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