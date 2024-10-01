أبو الغيط: صندوق النقد العربي يقوم بدور حيوي لكونه شريكا مهما للحكومات في تعزيز الاستقرار

أكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم يمر بظروف صعبة سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن صندوق النقد العربي يقوم بدور حيوي وواضح، لكونه شريكا مهما للحكومات العربية في تعزيز الاستقرار.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن العالم يمر الآن بمرحلة دقيقة من التحولات والتضخم أصبح مشكلة يعاني منها دول كثيرة، مشددا على أن الديون أصبحت مجددا أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل، خاصة في ظل زيادة المخاطر الأمنية، التي تنظر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى.

وأكد أن المصارف تعمل في بيئة متغيرة ومتداخلة وتسعى إلى تطوير أدواتها باستمرار، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، فالمصارف العربية قادرة على إدارة تلك المرحلة الصعبة وقدرتها على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.