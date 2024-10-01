انطلاق الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى اليوم

تنظم جامعة عين شمس اليوم الملتقى القمى الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء عقول الشباب وتطوير قدراتهم، وبناءً على تعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن التحالفات بين الجامعات تلعب دوراً محورياً في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي خلال هذه الفترة، حيث تسهم في توحيد الجهود والموارد لتعزيز الابتكار وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الأكاديمية. وأضاف أن التحالفات لا تقتصر على التبادل الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل الأنشطة الثقافية والفنية، ما يعزز من دور الجامعات في بناء مجتمع قائم على المعرفة. إن هذه المرحلة تتطلب التعاون المستمر بين الجامعات لتقديم تعليم عصري وشامل يتماشى مع متطلبات العصر ويهيئ الأجيال القادمة للتحديات المستقبلية.

أهداف الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة

ينعقد الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، ويشهد مشاركة عدد من الجامعات المصرية، بما في ذلك جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها.

يهدف الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة إلى تعزيز روح التعاون بين الجامعات وتنمية مواهب الطلاب في الفنون الموسيقية والغنائية.

يشمل البرنامج الزمني للملتقى استقبال الفرق الفنية للجامعات المشاركة بدار الضيافة، تليها تدريبات ومراجعات للأداءات الفنية استعداداً لانطلاق حفل الاستقبال الذي سيضم فقرات موسيقية متنوعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث أننا نؤمن بأهمية الفنون كوسيلة لتوسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم، ولهذا نحرص على توفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع الفني والتفاعل البناء بين الجامعات المختلفة. ويعد الملتقى القمي لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتعزيز روح التعاون بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الأنشطة الطلابية تعد ركيزة أساسية في تطوير شخصية الطالب الجامعي وإعداده لتحمل المسؤولية المجتمعية، موضحا انه من خلال هذه الملتقيات، نسعى إلى تنمية روح القيادة والعمل الجماعي بين الطلاب.

وأفاد مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ان الملتقي القمي لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال يعكس أهمية الفنون في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح مبدعة وخلاقة."