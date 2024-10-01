انطلاق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة

تحت رعاية جامعة الدول العربية، انطلقت اليوم فعاليات "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار حول التحديات والفرص في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة.

تجمع الفعالية، التي ينظمها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مجموعة من الشخصيات البارزة، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل وكالة الطاقة المتجددة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. يناقش المشاركون أهم التحديات المتعلقة بالانتقال الطاقي، ويشمل ذلك إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والربط الكهربائي.

كما يشكل أسبوع القاهرة فرصة لاستضافة النسخة الرابعة من "منتدى أعمال الطاقة والمناخ"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول بمجال الطاقة. يتضمن الحدث أكثر من 30 جلسة حوارية بمشاركة 150 متحدثاً من مختلف المجالات، مما يتيح تبادل الأفكار والرؤى لتحقيق التحول الطاقي المستدام في المنطقة العربية.

الجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو منظمة مستقلة تأسست في 2008 بالقاهرة، ويسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها في المنطقة.