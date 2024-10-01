القومي للمرأة ينظم فعاليات متنوعة ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوات تمكين اجتماعي وتثقيف مالي وأمن معلوماتي، استهدفت طالبات الجامعات وخريجات باحثات عن عمل بمحافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وقنا وأسوان.

أكدت انجى اليمانى المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بالمجلس أن ندوات التمكين الاقتصادي هدفت الي تعريف الفتيات بمفهوم العمل الحر مع تقديم أمثله عنه ، وعرض لأشهر منصاته وتدريب عملي علي إنشاء التصاميم ، فيما شملت ندوات التثقيف المالي توضيح مفهوم التوعية المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الادخار والموازنة، والتعرف على أدوات التخطيط المالي، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها.

كما تضمنت ندوات الأمن المعلوماتي توضح مفهوم الأمن المعلوماتي وتأثيره على الأفراد والتعرف على المخاطر والهجمات والثغرات الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها .

وفي ذات الاطار نظم المجلس عدد من تدريبات التثقيف المالي خارج المجموعات بمحافظة الغربية ، استهدفت 1712سيدة في 29 قرية بمركز زفتي ، وتضمنت العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعية المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الادخار والموازنة، والتعرف على أدوات التخطيط المالي، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها وتوضيح لمقدمي الخدمة المالية ، علاوة على توضيح مفهوم الخدمات الرقمية والشمول المالي وعلاقته بمشروعات الادخار والاقراض الرقمي تحويشة،وقد قام بالتدريبات مشرفة وميسرات محافظة بني سويف.

وفي سياق متصل وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، اختتمت فاعليات البرنامج التدريبي "منهجية الادخار والإقراض" استهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات الجدد بالمشروع بمحافظة بني سويف ، واستمر على مدار ٤ أيام.

وقد هدفت البرنامج التدريبي الي توضيح أهداف مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والتدريب على كيفية إدارة تلك المجموعات وتكوين الجلسات بها ، وكيفية وضع ميثاق لعمل المجموعة، و كيفية اجراء الانتخابات للأعضاء بداخل المجموعه ، بالإضافة إلى جلسة مخصصة عن مهارات المدرب، والشمول المالي ومدى أهميته.

وقامت الميسرات بتقديم عروض تعكس مدى استيعابهم للمشروع وأهدافه ومكوناته، وقد قام بالتدريب كل من الأستاذة سلوى عبدالحميد مشرفة محافظة بني سويف، والأستاذة اشجان خلف مشرفة محافظة المنيا.