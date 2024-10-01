وزير التموين يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإسراع فى تنفيذ المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية والجاري تنفيذها في محافظات " السويس والفيوم والأقصر ضمن المرحلة الأولى ، يتابع وزير التموين مراحل التنفيذ أول بأول ووجه الوزير بتذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ المشروع ،كما وجه بالإسراع من الانتهاء من المشروع حيث يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ،كما تساهم المستودعات أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك

وعقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا برئاسة الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز لاعتماد الحساب الختامي لعام 2023/2024 ، والتصديق على محضر اجتماع المجلس السابق واستعراضات أهم مشروعات الجهاز خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية .



واستعرضت الدكتورة هبة السيد خلال الاجتماع تقريرا عن آليات تطوير منظومة مكاتب السجل التجاري بالمحافظات المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،كما بلغ عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية 14 خدمة حاليا واطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ، بالإضافة الى ربط خدمات السجل التجاري مع الجهات الحكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مره انشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها " ، كما انه من المقرر إطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة ،كما يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظياً مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة .



وفى إطار العمل على تنمية التجارة الداخلية تم استعراض خطرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة " تجارية ، لوجستية ، وادارية ، تخزينية " حيث سبق وطرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة بالإضافة الى انه جارى تنفيذ ما يقرب من 27 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة مع التأكيد على طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة للمشروع المقرر تنفيذه ، إضافة الى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المطور من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات ،وأن هذه المشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات .