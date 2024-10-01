تفاصيل إطلاق وزارة الري حملة "على القد" للحفاظ على المياه

اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الحملة القومية للحفاظ على المياه “ على القد”، فى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف الإعداد للحملة القومية للحفاظ على المياه التى ستطلقها وزارة الموارد المائية والرى قريباً تحت عنوان ( على القد ) .

وأشار الدكتور سويلم ، خلال اجتماع لمتابعة الإعداد للحملة التي سوف تطلقها الوزارة قريبا تحت عنوان على القد، إلى ان مجهودات الوزارة تتكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة، مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والزراعة والنقل والبيئة والأزهر الشريف ومؤسسة "مصر الخير" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية.

ترتيبات حملة على القد

واستعرضت وزارة الري، الترتيبات الجارية للإعداد للحملة مثل التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة.

والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات .

كما نسقت وزارة الري، مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين، من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين واعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى .

وفى إطار الإعداد للحملة .. تم تدريب عدد ٨٦٣ من أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظى الأزهر الشريف بعدد ١٦ محافظة وجارى الإعداد لإستكمال التدريب في باقى المحافظات .

كما يجرى الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .