جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا بعدم التحرك من الشمال إلى جنوب نهر الليطاني

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيرًا إلى سكان الجنوب اللبناني بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني.



وبحسب"روسيا اليوم"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان، يدور في منطقة جنوب لبنان قتالا عنيفا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعا بشرية لشن الهجمات.

وتابع، من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، هذا الإنذار ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان