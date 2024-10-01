للطلاب.. 7 أدعية لسرعة حفظ المعلومات

الدعاء هو أحد الأمور التي يجب ألّا يغفل عنها الطالب أثناء المذاكرة والدراسة، وفيما يأتي بعض الأدعية التي يمكن أن يُدعى بها لسرعة الحفظ، ومنها ما يلي: اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وأسألك ألّا يذهب تعبي سدًى، وأن توفقني وتُيسّر أمري.

اللهم ارزقني قوة الحافظة، وسرعة الحفظ، واتّقاد الذهن وعلو الطموح والهمّة. اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف.

اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبةٍ وحب، واجعلني يا ربّي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجةً لي لا عليّ يا كريم يا رب.

ربّ زدني علمًا، وحلمًا، وصبرًا، وفهمًا، وأبعد عنّي النسيان والتشتّت، واجعل لي حافظةً قوية، وعقلًا واعيًا، وفكرًا متيقظًا، وأبعد عنّي المعاصي واصرف عنّي الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ربي، وأنت إلهي، وأنت مولاي تولّني برحمتك واهدني سواء السبيل، وارزقني من العلم ما ترضى، وامنن عليّ بالحفظ السريع فلا أنسى ما أحفظ ولا أجهل ما أفهم، أنت الكريم وأنت المعطي وأنت الهادي يا رب.

اللهم إنّي أسألك أن توفقّني في دراستي، وتعينني في مذاكرتي، وتكون معي في امتحاناتي، وترزقني سرعة الحفظ، وتكرمني بنور البصيرة والبصر، وتجعلني هاديًا مهديًا لا ضالًا مضلًّا، يا كريم يا رب.



