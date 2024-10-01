5 أدعية تقال بنية تسهيل الفهم للطلبة

سرعة الفهم هي من الهبات الربّانية التي يمنحها للعباد بنسب متفاوتة، ويمكن للطالب أن يدعو الله -تعالى- بنية تسهيل الفهم عليه، وفيما يأتي بعض الأدعية المتعلّقة: اللهم يا معلّم إبراهيم ويا مفهّم سليمان علّمني وفهّمني. اللهم افتح لي من أبواب حكمتك، وانشر عليّ من أبواب رحمتك، وامنن عليّ بسهولة الفهم وحسن الاستيعاب وقوة التركيز.

اللهم أحيني على سنّة نبيّك، وأعذني من الفتن، وأبعد عنّي ما يعيقني في طريق دراستي وتحصيلي العلمي، وارزقني سهولة الفهم وقوّته ولا تصعّب عليّ أمرًا ولا تعقّد عليّ مسألة.

اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك.

اللهم افتح على قلبي من أبواب العلم والتقى ما تفتح به على أوليائك المتّقين، وهبني سهولة الفهم ونور العقل والفؤاد. اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسّر لي أمري، اللهم احلل عقدةً من لساني، ونوّر عقلي بنور العلم والإيمان، واجعل فهمي سريعًا وذهني متّقدا، واهدني وارضَ عنّي.



