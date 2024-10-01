فيكتوريا بيكهام تعيد أزياء فيلم Atonement بأسبوع الموضة في باريس

أعادت مصممة الأزياء البريطانية والمطربة السابقة فيكتوريا بيكهام فستانها الأيقوني الذي صممته للممثلة كيرا نايتلي، وارتدته الأخيرة في فيلم Atonement عام 2007، خلال أسبوع الموضة بعاصمة النور باريس.

ارتدت عارضة الأزياء جيجي حديد الفستان الأخضر في عرض المغنية التي تحولت إلى مصممة أزياء خلال أسبوع الموضة في باريس.

وتعددت أوجه التشابه بين فستان حديد والفستان الذي ارتدته نايتلي في الفيلم المقتبس عن رواية إيان ماك إيوان - كان كلا الفستانين بلون الزمرد العميق، مع تفاصيل منسدلة ومصنوعين من مواد حريرية.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الاختلافات - فقد ارتدت حديد حمالات أكثر سمكًا وحاشية غير متماثلة، وكانت بدون الظهر المفتوح كما في الزي الأصلي.

ويُباع الفستان متوسط ​​الطول ذو التفاصيل المنسدلة باللون الأخضر الطحالب بسعر 990 جنيهًا إسترلينيًا على موقع فيكتوريا بيكهام الإلكتروني.

وتميزت مجموعة بيكهام لربيع وصيف 2025 بقصات أنيقة بألوان محايدة مع بعض اللمسات من الألوان.

ووصفت فيكتوريا مجموعتها الجديدة، قائلة: "يبدأ فن ارتداء الملابس مع فعل ارتداء الملابس - وهي طقوس مألوفة لكل امرأة بغض النظر عن أسلوبها"، هذا ما جاء في وصف المجموعة الجديدة على موقع علامتها التجارية.

"وأضاف البيان: "في هذا الموسم، تواصل فيكتوريا بيكهام استكشافها لخزانة الملابس، ومراقبة العلاقة الجسدية بين الملابس والجسم، وتوافق لوحة الألوان في المجموعة مع الفكرة الرئيسية للمجموعة من العناصر الداخلية، وهي مستوحاة من ألوان جان ميشيل باسكييه التي تزين جدران منزل فيكتوريا بيكهام."

وجلست عائلة فيكتوريا في الصف الأمامي لدعم مجموعتها الأخيرة، قال قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام لزوجته إنه "فخور للغاية" في منشور على موقع إنستجرام قبل عرض الأزياء.

نشر صورة له مع ثلاثة من أطفاله يرتدون ملابس أنيقة في تلك المناسبة إذ اختار نجم كرة القدم بدلة كلاسيكية داكنة للعرض بينما ارتدت ابنتهما هاربر البالغة من العمر 13 عامًا ثوبًا ساتانًا ورديًا.

وارتدى ابنهما روميو البالغ من العمر 22 عاما سروالا أسود وقميصا أسود اللون لحضور هذا الحدث، بينما ارتدى ابنه كروز البالغ من العمر 19 عاما قميصا أبيض بأكمام منتفخة وسراويل مخططة داكنة وحذاء أبيض.

وفي تعليقه على الصورة، كشف بيكهام أن أطفاله طلبوا منه الموافقة على الصورة قبل نشرها، وكتب: "في طريقي لحضور حفل أمي، كانت محاولة الحصول على صورة أمرًا صعبًا بعض الشيء. أبي، قبل أن تنشر الصورة، يجب أن نحصل على موافقتك جميعًا".

وقال إنه يحبهم جميعا وأنه يتطلع لرؤية ابنه الأكبر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بيكهام في عرض الأزياء، وأضاف ديفيد في رسالة إلى زوجته فيكتوريا: "نحن نحبك يا أمي ونفخر بك للغاية".

ارتدت فيكتوريا، عضو فريق Spice Girl الغنائي، سابقًا بدلة سوداء أنيقة مع ياقة من الساتان، وتركت شعرها البني مصففًا على شكل موجات في عرض أزيائها.