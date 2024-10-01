إعلام عبري: الهجوم على دمشق هو عملية اغتيال مستهدفة

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فجر اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية.

أفادت روسيا اليوم فجر اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق، فيما أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

وأفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق، "بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة".

وأشارت الإذاعة إلى "اندلاع حريق في محيط المزة-فيلات غربية، جانب الحديقة الفرنسية، إثر العدوان الذي استهدف العاصمة، وعناصر الإطفاء تتعامل مع الحريق وسط سماع أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، والمعلومات الأولية تشير لارتقاء شهداء ووقوع إصابات بشرية".