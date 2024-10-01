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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سماع دوي انفجارات في دمشق

انفجارات
انفجارات

ذكرت وكالة روسيا اليوم فجر اليوم الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

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وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في محيط دمشق،  حيث أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".

وعلى صعيد آخر،  قالت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على المرحلة المقبلة من القتال في لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تمت الموافقة على المرحلة المقبلة بعد مشاورات أمنية أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع أمني محدود. 

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