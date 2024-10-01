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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيد عبد الله نيمار على أعتاب فاركو

سيد نيمار
سيد نيمار

كشف خالد الغندور عن اقتراب نادي فاركو من ضم اللاعب سيد عبد الله نيمار قادمًا من صفوف الزمالك.

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وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، سيد عبد الله نيمار على أعتاب الانضمام إلى صفوف فريق فاركو، وذلك بعد قرار نادي الزمالك بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور في تصريحاته إن سيد نيمار أنهى كل شيئ مع فريق فاركو وتبقى فقط التوقيع الرسمي وإجراء «الفوتوسيشن».


واختتم، عبد الله نيمار كان قد دخل في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي ولكنها تعثرت، ليصبح فاركو على أعتاب ضم اللاعب.

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