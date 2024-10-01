أندري بيكي: شيكابالا مؤسسة كاملة وتأثيره واضحا على الجميع في النادي

تحدث أندري بيكي مدرب فريق الزمالك، عن تأثير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، ودوره مع الجهاز الفني واللاعبين.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "شيكابالا مؤسسة كاملة ولا يمكن أن يشكك أحد في قدراته نهائيا".

وتابع: "هو له دور مؤثر جدا مع الزمالك، ويأتي دائما إلينا في المكتب للحديث معنا عن أمور فنية وأشياء يمكننا تنفيذها".

وزاد: "شيكا لاعب مهاري ومميز حدا في الهجوم، ولاعبي الهجوم يكون لديهم دائما افكار مميزة تن التحركات في الملعب".

وأتم: "شيكابالا له تأثير واضح على الجميع في الزمالك واللاعبين وتأثيره إيجابي، حتى الأطفال الصغار في النادي يريدون أن يصبحوا مثله، وسيكون له دور مؤثر جدا معنا في الموسم المقبل".