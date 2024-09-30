مدرب الزمالك: لم أشك للحظة في الفوز على الأهلي.. والجميع انتقدنا وشكك فينا

تحدث أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك، عن فوز فريقه ضد الأهلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أنا سعيد بالعمل مع جوميز، وهو يثق في بشكل كبير وبالعمل الذي نؤديه".

وتابع: "عملنا منذ فترة طويلة على مباراة الأهلي وشاهدنا الكثير من المباريات للفريق، وكنا نعرف أننا سنواجه فريق عظيم".

وأضاف: "الجميع انتقدنا وشكك فينا ولكننا كنا نتعامل مع ذلك كحافز لنا، ولم يكن لدينا أي شك في قدرتنا على الفوز ضد الأهلي".

وأتم: "سعيد جدا بأننا أصبحنا الأبطال وفوزنا بالكأس، وكنا سبب في سعادة جماهير الزمالك".