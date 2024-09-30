عبد الواحد: الزمالك يحتاج لمدرب عام مع جوميز

أكد عادل عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق الفوز على فريق الأهلي والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.



وقال عادل عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك يحتاج إلى مدرب عام مع البرتغالي جوزيه جوميز في المرحلة المقبلة لمعاونة المدرب في مهمته الفنية محلياً وأفريقيا ".

وأضاف:"أحمد مجدي مدرب صاعد وواعد ولكنه يحتاج مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة في منصبه مع البرتغالي جوزيه جوميز ".