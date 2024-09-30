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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سامسون يرفض الرحيل عن الزمالك بالتراضي ويطالب بقيمة عقده كاملاً

سامسون
سامسون

 قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك يسابق الزمن للتخلص من البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق مؤكداً أن اللاعب يرفض الرحيل بالتراضي ويطالب بقيمة عقده كاملا.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك رغم محاولات الزمالك المكثفة لإقناع اللاعب للرحيل بالتراضي".

تابع:" الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة سامسون وربما يكون هناك جديد في هذا الملف قبل 25 أكتوبر المقبل".

وواصل:" جوميز أبلغ إدارة نادي الزمالك أنه لن يعتمد على خدمات سامسون في الموسم الجديد من أجل تسويقه".

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