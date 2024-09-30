صحة الشرقية تُشارك في اجتماع مجلس الأمناء بالعاشر من رمضان

شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، في إجتماع اللجنة الرئيسية لمجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر مجلس الأمناء بالعاشر.

جاء ذلك بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس المجلس، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، وأيمن رضا وكيل المجلس، والدكتور محمد عبدالحميد رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر، وممثلي من هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات الخدمية، وجمعية المستثمرين، والمجتمع المدني بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، والمدرجة بجدول أعمال المجلس

ومن الجانب الصحي استعرض وكيل وزارة الصحة؛ الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، ومدينة العاشر من رمضان، ومناقشة مدى إمكانية إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العاشر، بعد توفير الأرض اللازمة لذلك لتتناسب مع نماذج ومعايير التأمين الصحي الشامل، وبعد مخاطبة وزارة الصحة في هذا الشأن، للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجانب المستشفى الجامعي بالمدينة

كما تم مناقشة احتياجات المواطنين من المراكز الصحية بالأحياء الجديدة بالعاشر، ومدى احتياج منافذ تقديم الخدمة الطبية بالعاشر من الفئات المختلفة من الفرق والكوادر الطبية.

وناقش وكيل الوزارة أيضا تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالعاشر، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها، والإستغلال الأمثل لمركز الأمراض التنفسية، والذي تم رفع كفاءته وتحويله إلى مستشفى للأمراض التنفسية لتضم معمل الدرن، واختبارات وظائف التنفس، وكذلك الاستغلال الأمثل لمراكز طب الأسرة الموجودة بمختلف أحياء مدينة العاشر، ومناقشة التجهيزات الطبية للمراكز الطبية الجديدة.