بشكتاش يفوز على قيصري سبور في الدوري التركي

تعرض فريق الكرة الأول بنادي قيصري سبور للهزيمة على ملعبه أمام ضيفه بشكتاش بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب قادر هاس ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري التركي.

سجل ثلاثية بشكتاش جيدسون فرنانديز في الدقيقة 56 وتشير إيموبيلي "هدفين في الدقيقتين 78 و9 .

وأعلن الجهاز الفني لفريق قيصري سبور بقيادة بوراك يلماز تشكيلة فريقه لمواجهة بشكتاش وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بلال بايازي

الدفاع: ليونيل كارول – حسن علي كالديري – كارتال يلماز – مهدي بوربيعة

الوسط: باران جيزي– ميغيل كاردوو – جوكهان سازداج – جوزيف أتاماه

الهجوم: إيلتون بوا مورتي – داكنز نازو



فيما أعلن جيوفاني فان برونخورس المدير الفني لبشكتاش تشكيلة فريقه لمواجهة قيصري سبورت وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: ميرت جونوك

الدفاع: غابرييل باوليستا – فيليكس أودوخاي – أميرهان تويجو

الوسط: شير ندور – جيدسون فرنانديز – جواو ماريو – رافا سيلفا – إرديست موتشي

الهجوم: ميلوت راشيكا – شيرو إيموبيلي



يحتل فريق قصيري سبور المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، تعادل في أربع مباريات وخسر مباراتين

في المقابل، يحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة خلالها

بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب قادر هاس ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري التركي.

سجل ثلاثية بشكتاش جيدسون فرنانديز في الدقيقة 56 وتشير إيموبيلي "هدفين في الدقيقتين 78 و 90.



وبتلك النتيجه يحتل فريق قصيري سبور المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، حيث خاض 6 مباريات، تعادل في أربع مباريات وخسر مباراتين

في المقابل، يحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين، ولم يتذوق طعم الخسارة خلالها