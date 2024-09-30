عودة البرلمان

افتتاح دور الانعقاد الخامس لـ«النواب».. و«الشيوخ» غدًا

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الخامس اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء ١ و٢ أكتوبر ٢٠٢٤ التى سيتم عقدها بمقر المجلس الحالى بوسط البلد.

يأتى ذلك فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.

وأضاف المجلس أن اليوم، تعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً وسيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقى الرغبات فى تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب، وتشهد جلسة الغد فى جلستها الأولى، الساعة ١١ صباحاً والتى سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقى الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

تشهد الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا إعلان المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، فيما تشهد الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ ونصف ظهراً إعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

من جانب آخر يفتتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أولى جلساته الإجرائية فى دور الانعقاد الأخير غدا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تشهد الجلسة الإجرائية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد فى دوره الخامس، فى الساعة الثانية ظهرًا يليه كلمة لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الخامس والأخير، ويدعو رئيس المجلس الأعضاء الراغبين فى تعديل عضويتهم فى اللجان النوعية الـ١٤ للتقدم بطلب التعديل للأمين العام المستشار محمود عتمان، كما يعقد المجلس ٣ جلسات برلمانية فى الحادية عشرة صباح الخميس لإجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان النتائج.