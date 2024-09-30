وزير السياحة يتوجه إلى السعودية لبحث مجالات الاستثمار

يتوجه اليوم الثلاثاء، شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إلى المملكة العربية السعودية، فى أول زيارة له خارج مصر منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، يرافقه خلال الزيارة عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، وعدد من وكلاء الوزارة، حيث يعقد الوزير عددًا من اللقاءات المهنية العامة مع عدد من الوزراء السعوديين ورجال الأعمال لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومن بينها بحث تنشيط حركة السياحة بين البلدين، وكيفية جذب مزيد من الحركة الوافدة من السوق السعودى، الذى يحتل المركز الأول من السياحة العربية، كما يلتقى مع وزير الحج والعمرة السعودى لبحث الأمور المتعلقة بموسم الحج والعمرة، وخلال الزيارة يعقد الوزير لقاء مع وزير الثقافة السعودى، للتنسيق حول إقامة معارض للآثار المصرية، وهو إتجاه الوزارة الفترة القادمة لإقامة عدد من المعارض الأثرية فى دول العالم، كما يلتقى الوزير مع عدد من المستثمرين السعوديين لبحث سبل الاستثمار السياحى، وتوجيه الدعوة لهم للاستثمار فى فى مصر.