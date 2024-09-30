الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الموسيقار إيهاب عبدالسلام يطرح «قبل المعركة»

بوابة الوفد الإلكترونية

طرح المؤلف الموسيقى دكتور إيهاب عبدالسلام، مقطوعة موسيقية بعنوان «قبل المعركة»، يتخيلها المستمع وفق تصورات خيالية ممتعة يسوقها المؤلف الموسيقى ليحشد المستمع نفسه للسماع، كما يحتشد المعارك فى المعركة.

يوالى إيهاب عبد السلام، فى طرح المؤلفات الموسيقية والألحان تباعا خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنوعه فى اختيار الألحان الموسيقية التى تجذب الجمهور والمستمعين.

 يذكر أن إيهاب عبد السلام، قد طرح من قبل عددا من المؤلفات الموسيقية منها «أزهار»، ومقدمات مسلسلات منها «سيف الحجاج».

 

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