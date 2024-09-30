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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

القصة الكاملة لمشاركة علي غزلان في "أوراق التاروت"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت"، توضيحًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان في العمل.

شخصية علي غزلان في أوراق التاروت 

وأوضحت الشركة، أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله.

بيان الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت 

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان، لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت ترد على نقابة الممثلين 

وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.

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