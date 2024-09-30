حقيقة مشاركة البلوجر علي غزلان بـ "أوراق التاروت ..الشركة المنتجة تحسم الأمر

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" توضيحًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان ضمن الأحداث .

وأوضحت الشركة أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله في بعض الصحف.

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار العمل السينمائي الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.