الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة مسنه داخل منزلها بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها.

و تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المتهم بقتل والدته بقرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا منذ عدة أيام يفيد بالعثو على جثة سيدة مُسنة تُدعى تبلغ من العمر٦٩ عامًا، بها آثار تعدى على رأسها وملقاه داخل منزلها بقرية حمرا دوم بنجع حمادي.

و تبين من التحريات أن وراء الواقعة نجل المجني عليها بسبب ادمانه لشابو، حيث قام بضرب والدته بفأس على رأسها ما أدى إلى وفاتها فى الحال، بعدما فشل فى الحصول على أموال منها.

تم ضبط المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.