محافظ القاهرة: اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية ببرامج تمكين الشباب ورفع الوعى الصحى بينهم، والتعاون مع المنظمات التي تقدم برامج توعية للشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته بإحتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان برنامج "تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان" التى افتتحها د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور محافظى الجيزة، والقليوبية وسفير كندا بالقاهرة وممثلى وزراة الصحة والجهات المعنية.

مراكز الشباب تلعب دورًا كبيرًا في التوعية بقضايا الوعي المجتمعي ، ورفع وعى الشباب بالقضايا السكانية

وأشار محافظ القاهرة الي أن مراكز الشباب تلعب دورًا كبيرًا في التوعية بقضايا الوعي المجتمعي ، ورفع وعى الشباب بالقضايا السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالصحة ، والتعليم ، والمساواة بين الجنسين .

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج تمكين الشباب ورفع الوعى بقضايا السكان داخل أندية السكان عام 2014 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبالشراكة مع المؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه».

ويهدف البرنامج إلى المساهمة فى تعزيز الوعى المجتمعى حول القضايا السكانية، والتنمية المستدامة ، وتفعيل دور مراكز الشباب بالتوعية بالقضايا السكانية ، ويعمل برنامج أندية السكان على تمكين الشباب والتوعية بصحة الشباب والمراهقين، ومناهضة العنف ضد المرأة.



وقد توسع البرنامج خلال 10 سنوات ليصل إلى 431 نادى سكانى فى 27 محافظة بمصر، ويتم تنفيذ التدريبات الخاصة بقضايا السكان والصحة الإنجابية، والزواج المبكر وزواج الأطفال، والممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي داخل مراكز الشباب عبر بعض الفعاليات كالجلسات التفاعلية، ومسرح نواة ، والأفلام، وفرق شمندورة حكى وغنا ، وأنشطة رياضية من أجل التنمية تستهدف المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية مؤسسة "حياة كريمة" باليوم العالمى للغة الإشارة " مبادرة اتكلم هنسمعك" والتى تقيمها المؤسسة للعام الثانى على التوالى، وذلك بمتحف الطفل للحضارة والابداع بحى غرب مدينة نصر.



شهد الاحتفالية م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ود. مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرغلى المنسق العام للمؤسسة ومدير فرع القاهرة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.



وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى.



وأشاد محافظ القاهرة بالمشغولات والمنتجات اليدوية الموجودة بالمعرض مشيرًا إلى أنه سيتم اشراك أصحابها فى كافة المعارض التى ستقيمها المحافظة تشجيعًا لهم ولخلق فرص عمل تناسب مواهبهم.



ضمت فعاليات الاحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة عروضًا فنية بلغة الاشارة، ومعرضًا للمشغولات اليدوية والفنية لذوى الاعاقة السمعية، كما تم تنفيذ حملة للتوعية بسرطان الثدى والكشف المبكر عنه عند الفتيات والسيدات من عمر 18 عامًا.