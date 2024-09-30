مجلس أمناء العاشر من رمضان يناقش التطورات العمرانية والخدمية

انعقدت الجلسة التاسعة لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان اليوم، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ،رئيس الجهاز و الدكتور محمد حلمي ،رئيس مجلس الامناء ،وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية لمناقشة جدول الاعمال .

و آخر المستجدات الخاصة بتطوير المدينة على المستويين العمراني والخدمي.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء و المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الذي استعرض خلال الجلسة الخطط الحالية والمستقبلية للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

فيما يخص التعليم وبداية العام الدراسي تم مناقشة الطلب المقدم من فضيلة الشيخ مدير معهد بنين العاشر بأحتياج المعهد لبعض الاثاث

وفيما يخص المحال التجارية تم مناقشة الخطاب الوارد من احد أعضاء المجلس والذي اقترح فيه توجيه إنذار إما بالتشغيل او السحب للمحال الغير مستغلة حيث نسب التشغيل ضعيفة والتي تحولت إلى مقالب قمامة.

وفيما يخص الباعة الجائلين تم مناقشة الطلب من وكيل المجلس بوجود أماكن بديلة حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

وتم مناقشة الأمور المتعلقة بالصحة من حيث تشغيل الأماكن الصحية الموجودة بالمدينة

كما تم مناقشة الطلب المقدم من المهندس محمد عبد الغفار ،بإنشاء منفذ بيع بالحي ١٦ بين المنطقة ٤_٥

وفي سرد اخر لبعض الأعمال الخدمية والتي تعود بالنفع على أهالي المدينة

تم مناقشة الطلب المقدم من احد الاعضاء ،بضرورة عمل كوبري مشاة أمام الموقف الاقليمي الجديد تسهيلا على المواطنين.

وزيادة حصة الدقيق في بعض الأفران.

ورصف عدد ٢ دوران بالموقف نظرا لتكدس السيارات.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الخدمية لسكان المدينة في اطار التعاون المشترك بين الجهاز ومجلس الأمناء.