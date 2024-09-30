رضوى الشربيني.. صاحبة "نظرية البلوك" تحسم جدل زواجها سرًا من رجل أعمال

في أجواء سعيدة وسط العائلة والأصدقاء، احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الذي يحل اليوم في 30 سبتمبر، وكشفت عن عمرها إذ بلغت الـ 43 عامًا مما تسبب في صدمة الجماهير خاصة أن ملامحها ورشاقتها الملحوظة جعلت المتابعين يخمنون أنها في الثلاثينات من عمرها، ولكن أن الأمر الذي لفتت الإنتباه هو ردها بطريقة غير مباشرة على شائعات ارتباطها.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تكشف عن حقيقة ارتباطها بطريقة غير مباشرة

نشرت رضوى الشربيني مجموعة من صور احتفالات عيد ميلادها عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت فستان أسود منقوش برسومات Dolce & Gabbana، والذي تشابه كثيرًا مع فستان سعاد حسني "الأسود المنقط أبيض" الشهير، وعلقت على الصور قائلة :"انا النهاردة كبرت سنه وبقى عندي 43 سنه".

ولكن الأمر الذي لفت إنتباه الجمهور هو عدم وجود خاتم خطوبة في يدها، مما زعم البعض بأنها ترد بطريقة غير مباشرة على شائعات ارتباطها التي انتشرت في الفترة الماضية، كانت أخرهم شائعة زواجها من رجل أعمال سرًا، إذ كشفت الإعلامية في 17 سبتمبر عن إنهاء سبب تعاقدها مع CBC في بيان رسمي وكتبت :" أعبر عن شكري العميق لإستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام والقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق، كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج "هي وبس"، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله".

وزعم البعض أن السبب وراء إنهاء التعاقد هو زواجها، خاصة أن الإعلامية التزم الصمت التام ولم تخرج لتكشف عن حقيقة الشائعات التي لازمتها، خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى.

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني.. شائعات الزواج تلاحقها باستمرار

وبدأت شرارة شائعات زواج رضوى الشربيني، عندما انتشر مقطع فيديو على منصات السوشيال ميديا وهي ترتدي جمبسوت باللون الأبيض يغطي حبات من اللؤلؤ، وظهر أصدقاؤها وهم يباركونها على خطوبتها، مما زعم الجمهور زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال قيس محمد، وعلى الفور نفت الإعلامية الشهيرة كل الشائعات المتداولة، إذ قالت إن ليس لها أي أساس من الصحة، وكانت ترتدي هذه الملابس بسبب حلقة ماجي بو غصن التي صورت مؤخرًا.

رضوى الشربيني

في وقت سابق، طل رضوى الشربيني على جمهورها بفستان أبيض وكانت تجلس في أحدى المطاعم الشهير بدبي وعلقت على الصور قائلة :" البلوك فكرة والفكرة لا تموت"، ومن هنا بدأ الجمهور يشك على شائعة زواجها من رجل لربما تكون حقيقة، ولكن قابلت تعليقات الجمهور بسخرية لتؤكد للجمهور بأنها خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في دبي ليس أكثر، ولا حقيقة لزواجها من رجل متزوج ونفت الأمر شكلًا وموضوعًا موضحة بأنها اعتادت تقبل هذه الشائعات وتتقبلها بصدر رحب.