قنا: مركز شباب أبو حمودي ينظم مسابقة أعمال فنية علي الاركيت

نظم مركز شباب ابوحمودي التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين الموافق ٣٠ سبتمبر، مسابقة أعمال فنية علي الاركيت وذلك ضمن فاعليات مبادرة "بداية " ٢٠٢٤م تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، وخطة النشاط الفني للفئة العمرية طلائع، و بمشاركة ٥٠ من الشباب المشاركين.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه المسابقات وخلق روح الابتكار والابداع والتفكير خارج الصندوق.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي اكتشاف المواهب لدي الطلائع وتنميتها.

وقال رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي جذب جميع الفئات العمرية وخلق روح التنافس بين المشاركين.

وذكرت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابوحمودي ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز خلال الفترة الاولي للنشاط الفني وتم أعمال وأشكال بحرفية.

ومن ناحية أخرى نظم مركز شباب المحارزة التابع لإدارة شباب ابوتشت اليوم الأثنين الموافق ٣٠ سبتمبر مسابقة لذوي الهمم والقدرات الخاصة ضمن خطة النشاط ذوي الهمم للفئة العمرية طلائع، وذلك بحضور ٣ شباب وفتاة.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي ان هذه الفئة لديها قدرات حباها الله بها وأنهم يمارسون جميع الانشطة داخل المراكز .

وأوضح أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي انه يجب الاستفادة منهم حيث انهم قادرون بتحقيق المعجزات والانجازات

وتحدث رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالإدارة و علي دعمهم وأنهم بيمثلوا مصر في كافة الألعاب وبيحققوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونذية ويرفعوا علم مصر في جميع المحافل الرياضية المحلية والقومية والدولية.

وأوضح عبدالنافع عسران مدير مركز شباب المحارزة علي ان لديهم طاقات ومواهب مدفونة يجب علينا تفريغها وتنميتها باسلوب علمي .

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة و عبدالنافع عسران مدير مركز شباب المحارزة.

ونفذ مركز شباب البراهمة التابع لإدارة شباب قفط ندوة تثقيفية عن بناء الإنسان الجديد يوم الأثنين ٣٠ سبتمبر بحضور ٩٥ من الأفراد .

وكانت الندوة تدور حول التأكيد على دور العلم والتعليم فى بناء الإنسان والمجتمعات والاستشهاد على ذلك بما جاء فى نصوص الشريعة التى تدعو إلي العلم وتأمر به وتثني على أهله، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة".

كما تناول اللقاء التعريف بمبادرة “بداية” الرئاسية وأهدافها من حيث تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والتركيز على بناء الإنسان المصري، وتطوير قدراته ومهاراته، وتمكينه من المساهمة في بناء مجتمع أفضل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.