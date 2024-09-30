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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبو الغيط يدين أي مساس بالمباني الدبلوماسية في السودان ويرحب بالتزام القوات المسلحة بتوفير الحماية الكاملة لها

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ادانته لاستهداف مقر إقامة سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالخرطوم، ولأي مساس بالمباني الدبلوماسية ومقار المنتسبين للسفارات وفق ما تمليه المواثيق والاتفاقات الدولية.

ورحب السيد الأمين العام بما صدر عن القوات المسلحة السودانية بشأن توفير الحماية الكاملة لجميع السفارات ومقار الدبلوماسيين حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي.

وأكد أبو الغيط مجدداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وحقن الدماء في السودان، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.

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