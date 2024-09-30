مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسؤولية المجتمعية بمؤسسة 57357

من منطلق المسؤلية المجتمعية شاركت مصرللطيران_الناقل الوطني المصري كشريك استراتيجي في ملتقي السياحة والمسؤلية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة لعام 2024 تحت رعاية وزارة السياحة والذي نظمته مؤسسة مستشفي 57357 بحضور ممثلي العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والشخصيات الرائدة في قطاع السياحة.

وجاءت مشاركة مصرللطيران تفعيلًا لدور الشركة الهام في تقديم يد العون والمشاركة فى دعم الكيانات والمؤسسات التى تسعى لتنمية بلدنا وتعمل على نهضتها فى جميع المجالات، وتحرص الشركة على وضع مسؤليتها المجتمعية فى مقدمة أولويات أجندتها السنوية، من خلال دعم وتقديم خدماتها لتنمية المجتمع.

وعلى هامش الإحتفالية تم افتتاح جدارية الوقف الخيرى للقطاع السياحى، كما تم تكريم شركاء النجاح الداعمين للمستشفى من القطاع السياحى.



هذا وقد قام الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى الدكتور شريف أبو النجا بمنح درع التكريم لمصرللطيران تقديرًا لمشاركتها ودعمها للأطفال المرضى ومساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعى، كما قدم الشكر والعرفان للدور الخدمي الذي تقوم به مصرللطيران وعلي ما تقدمه الشركة من خدمات السفر والتيسيرات اللازمة لدعم أنشطة المستشفي.



هذا وقد حرصت مصرللطيران علي رفع الروح المعنوية للأطفال من خلال تقديم الهدايا التذكارية ومشاركتهم احتفالهم بهذا اليوم.