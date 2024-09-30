الغرفة التجارية بالبحيرة تستقبل الملحق التجاري الباكستاني

شهدت الغرفة التجارية بالبحيرة ،برئاسة محمد الشريف ،زيارة رسمية ل أسد خان أفريد الملحق التجاري والإستثمارى لمصر وليبيا وتشاد والسودان واريتريا بالسفارة الباكستانية بالقاهرة، أحمد غريب المستشار التجارى بالسفارة الباكستانية في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

و عقد لقاءات مثمرة تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان، بحضور كل من رجل الصناعة محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المصرية ،و رجب شحاته. رئيس شعبة الأرزبإتحاد الغرف التجارية ،ومحمد صفار وعاطف العبد ،وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة.

حيث تم إستعراض الفرص الإأستثمارية الواعدة المتاحة في محافظة البحيرة، والتي تشمل قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما تم مناقشة سبل تسهيل إجراءات الإستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الباكستانيين الراغبين في دخول السوق المصرية.

وأكد محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي وموارد طبيعية غنية، مما يجعلها وجهة جاذبة للإستثمار،مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لتحقيق مصالح مشتركة تخدم إقتصاد البلدين.

وأشار الشريف إلى أن التعاون الإقتصادي يتطلب رؤية شاملة تتضمن تبادل المعرفة والخبرات، وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الزيارات المتبادلة واللقاءات، مما يسهم في تعزيز الروابط الإقتصادية وال‘جتماعية. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مما سيساعد على تحقيق فوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.

وفي اللقاء، إستعرض الملحق الباكستاني الصادرات الباكستانية التي تتميز بجودتها العالية ،وتنافسيتها في الأسواق العالمية. وقد سلط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءا من المحاصيل الزراعية مثل الأرز البسمتي والموالح الموسمية، وصولا إلى الصناعات الغذائية مثل الإضافات الغذائية ومحسنات الطعم . كما تضمنت الصادرات الباكستانية مجموعة متنوعة من منتجات النسيج والجلود، والتي تشمل الأقطان الطبيعية والاصطناعية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية الفاخرة.

كما سلط الملحق الباكستاني الضوء على الصناعات الدوائية والطبية، حيث تتمتع باكستان بقدرات إنتاجية كبيرة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الأدوات الجراحية والأجهزة الطبية المتطورة. وأكد أن هذه الصناعات تتركز بشكل رئيسي في المدن الصناعية الكبرى مثل كراتشي ولاهور وفيصل أباد وسيالكوت، والتي تتمتع ببنية تحتية متطورة وقوى عاملة ماهرة.وأشار الملحق الباكستاني إلى أن هذه المنتجات الباكستانية تتمتع بقبول واسع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

وأشار الملحق التجاري الباكستاني إلى فرص الاستيراد الواعدة من مصر، لا سيما في قطاعي الطاقة والزراعة. فقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بواردات البترول والغاز الطبيعي من مصر، والتي تتمتع بسمعة عالمية في هذا المجال. كما أشار إلى إمكانية استيراد المنتجات الزراعية المصرية، مثل البصل والبرسيم، والتي تتميز بجودتها العالية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الباكستانية. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا التعاون.

كما أكد على ضرورة عمل اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وباكستان تتضمن التسهيلات الجمركية وتسهيل من حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح أهمية وجود تسهيلات بنكية وعمليات تسوية للعملة بين البلدين. كما أعلن عن إقامة معرض في باكستان الشهر القادم. وسيتضمن منتجات الأقطان والمنسوجات والأدوات الطبية والجراحية وإطارات وقطع غيار الموتسيكلات والسيارات والشاحنات.،مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تسهيلات للمشاركة في المعرض في حال إذا رغب وفد من الغرفة بالمشاركة في المعرض

وقد أثمر اللقاء المشترك بين الجانبين عن الإتفاق على تصدير شحنات من القطن المصري لباكستان وكذلك إستيراد شحنات من الأرز البسمتي الباكستاني إلى مصر.