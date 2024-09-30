إحالة معلمة بني سويف للمحكمة التأديبية التي رفضت خروج تلميذة الي دورة المياه

منعت معلمة مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة ابتدائية بشرق النيل بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، تلميذة بالصف الرابع الابتدائى من الذهاب إلى دورة المياه، ما أسفر عن تبول التلميذة على نفسها داخل الفصل.

وأمرت مديرية التربية والتعليم بإحالة المعلمة إلى النيابة الإدارية التى انتهت فى تحقيقاتها فى القضية رقم 127 لسنة 2024 ، فى الدعوى رقم 435 لسنه 10 قضائية بإحالة المعلمة إلى المحكمة التأديبية بجلسة بجلسة 26 أغسطس القادم.

وكشفت التحقيقات مع التلميذة " فريدة . م . ع " المقيدة بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة أن التلميذة طلبت من المعلمة التوجه إلى دورة المياه لقضاء حاجتها أثناء الحصة الخامسة والسادسة يوم 31 أكتوبر 2023 إلا أن المعلمة رفضت خروجها من الفصل وتسبب ذلك فى تبول الطالبة على نفسها داخل الفصل وأحدث لدى الطالبة أضرار نفسية بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وأمر وكيل وزارة التربية والتعليم هانى عنتر بإخطار المعلمة بمضمون قرار النيابة الإدارية بإحالتها للمحكمة التأديبية وإخطار الجهات المختصة بالتنفيذ.

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