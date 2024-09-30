حساسية الشمس.. الأعراض وطرق الوقاية للحفاظ على صحة البشرة

حساسية الشمس من الحالات الجلدية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون عند تعرضهم لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وتظهر هذه الحساسية نتيجة استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة تجاه الأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وفيما يلي نقدم لك أبرز أعراض حساسية الشمس وطرق الوقاية منها للحفاظ على صحة الجلد.

أعراض حساسية الشمس

1. طفح جلدي

يظهر على شكل حبوب حمراء أو بثور في المناطق المعرضة لأشعة الشمس، مثل الوجه والذراعين.

2. حكة وحرقة

يشعر المصاب بحكة شديدة في الجلد وقد يرافقها شعور بالحرقان.

3. تورم

قد يحدث انتفاخ في المناطق المتأثرة.

4. تغيير لون الجلد

يتحول الجلد إلى لون أغمق أو يظهر عليه تصبغات.

5. تقشر الجلد

قد يبدأ الجلد بالتقشر بعد التعرض لأشعة الشمس.

طرق الوقاية من حساسية الشمس

1. استخدام واقي الشمس

ينبغي استخدام واقي شمسي بتركيز عالٍ من عامل الحماية الشمسي (SPF 30 أو أكثر) وتطبيقه بشكل متكرر.

2. تجنب التعرض لأشعة الشمس

حاول البقاء في الظل خلال ساعات الذروة (10 صباحًا - 4 مساءً).

3. ارتداء الملابس الواقية

استخدم الملابس الطويلة والقبعات العريضة لحماية البشرة.

4. ترطيب البشرة

استخدم مرطبات البشرة بعد التعرض للشمس للمساعدة في تهدئة الجلد.

5. استشارة الطبيب

في حال ظهور الأعراض، يجب استشارة طبيب مختص للحصول على العلاج المناسب.

حساسية الشمس حالة جلدية تستدعي الانتباه والوقاية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة والحرص على حماية البشرة، يمكن تقليل فرص الإصابة بهذه الحساسية والاستمتاع بأشعة الشمس بشكل آمن.