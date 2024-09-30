منال جمال الدين: أندية السكان تهدف لنشر الوعي بالصحة الإنجابية بين الشباب والفتيات

احتفلت وزارة الشباب والرياضة بمرور عشر سنوات على إنشاء أندية السكان، وهي المبادرة التي تم إطلاقها بهدف توعية الشباب والفتيات بالقضية السكانية، الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.

وجاءت هذه المبادرة برعاية وزارة الشباب والرياضة، التي كانت من بين أولى الجهات الحكومية التي اهتمت بالقضية السكانية بشكل فعال ومستمر.

منال جمال الدين، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أكدت أن إنشاء أندية السكان جاء بهدف رئيسي يتمثل في توعية الشباب بأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوفد"، أوضحت منال أن الدولة أعطت اهتمامًا أكبر للقضية السكانية خلال العام المالي 2023/2024، ولكن وزارة الشباب والرياضة كانت قد سبقت هذا التوجه الحكومي من خلال إدماج القضية السكانية ضمن أنشطتها منذ وقت مبكر.

وأشارت منال إلى أن الوزارة قامت بإنشاء أندية السكان داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات، حيث تم تنظيم حملات توعية وتدريبات للشباب والفتيات لزيادة معرفتهم بالقضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنمية السكانية.

وأضافت أن الوزارة عملت على تنفيذ مبادرات تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب من خلال برامج تدريبية مكثفة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وقالت :"في عام 2018، برزت فكرة استخدام الفن والرياضة كوسيلة لإيصال الرسائل التوعوية بطريقة مبتكرة، ففي عهد وزير الشباب والرياضة، تم إطلاق برنامج توعوي يهدف إلى استخدام المسرح التفاعلي، الغناء، والرياضة كأدوات لنقل المعلومات المتعلقة بالقضية السكانية إلى الفتيات والشباب".

أوضحت منال أن استخدام هذه الوسائل الفنية كان له تأثير إيجابي كبير في توصيل الرسالة بصورة أكثر فعالية وسهولة، حيث تم تفعيل دور المسرح التفاعلي كوسيلة مبتكرة وجذابة لرفع وعي الشباب في هذا المجال.

على صعيد آخر، أكدت منال جمال الدين أن هناك خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2030 تهدف إلى زيادة عدد أندية السكان في مختلف المناطق الريفية والحضرية. وتأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتطوير الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية.

وأضافت :"تسعى الوزارة من خلال هذه الخطط إلى توسيع نطاق التوعية لتشمل شرائح أكبر من المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أكثر حاجة لهذه النوعية من التوعية".

يذكر أنه منذ انطلاق أندية السكان، لعبت وزارة الشباب والرياضة دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية بين الشباب، ومن خلال الشراكات مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تمكنت الوزارة من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، مع تركيز خاص على المناطق النائية والمجتمعات الأكثر حاجة للتوعية.

تعد أندية السكان في مصر نموذجًا رائدًا في كيفية التعامل مع التحديات السكانية من خلال تمكين الشباب وتوعيتهم بالقضايا الصحية والاجتماعية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

ومن خلال رؤية مستقبلية واعدة تمتد حتى عام 2030، تستمر وزارة الشباب والرياضة في بذل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق هذه الأندية، لضمان وصول التوعية إلى جميع مناطق مصر، سواء في الحضر أو الريف.