إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الجمعيات الأهلية بالدقهلية

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعاً بعدد من الجمعيات الأهلية، لبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتضم جميع الجمعيات الأهلية، جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



حضر الاجتماع الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة.



وأشار " العدل " الي أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو توسيع قاعدة الاستفادة للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير المعلومات لجميع الجمعيات قبل تقييم الحالات المتقدمه للمساعده وتوجيه الحاله للجمعيه المناسبه حسب احتياجاتها لتقديم المساعدات اللازمه سواء كانت نقديه أو عينيه.



وأكد " نائب المحافظ " علي ضرورة الإهتمام الكامل بأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصه وتقديم الدعم الكامل لهم سواء الرعايه الطبيه أو المساعدات النقديه والعينيه وغيرها.